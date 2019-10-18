Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi Tarabya'daki Huber Köşkünde kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da yer aldığı kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
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