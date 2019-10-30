Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi karşılaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'nin tokalaşması Kabulden detaylar ANKARA -...
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi karşılaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'nin tokalaşması
Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.
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