Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi karşılaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'nin tokalaşması Kabulden detaylar ANKARA -...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi karşılaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'nin tokalaşması

Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, fuat oktay, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörist elebaşı Mazlum Kobani'yi soran gazeteciyi susturdu: Niye acele ediyorsun?
Erdoğan'ın her davetine katılan Gülben Ergen, 29 Ekim davetine katılmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü YPG'ye çimento gönderen Fransız şirkete sert çıkıştı Son dakika: AK Partili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine partisinden istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 21:30:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]