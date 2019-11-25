Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Katar'daki Türk askeri üssü) Yeni kışlanın inşası tamamlandı. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar'daki Türk askeri üssü) Yeni kışlanın inşası tamamlandı.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar'daki Türk askeri üssü) Yeni kışlanın inşası tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Katar'daki Türk askeri üssü) Yeni kışlanın inşası tamamlandı. İnşallah Halid bin Velid adıyla orası anılacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti