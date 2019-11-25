Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar'daki Türk askeri üssü) Yeni kışlanın inşası tamamlandı.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Katar'daki Türk askeri üssü) Yeni kışlanın inşası tamamlandı. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar'daki Türk askeri üssü) Yeni kışlanın inşası tamamlandı.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar'daki Türk askeri üssü) Yeni kışlanın inşası tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Katar'daki Türk askeri üssü) Yeni kışlanın inşası tamamlandı. İnşallah Halid bin Velid adıyla orası anılacak."

Katar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:14 Kaynak: AA
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