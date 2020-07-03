Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan yurda döndü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başkent Doha 'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat baş başa görüştükten sonra resmi çalışma yemeğine katılmıştı.

Erdoğan'ı havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer karşıladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı

Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı

Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt

ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu

Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi

Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti