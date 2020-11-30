Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar ile yapılan anlaşma ile ilgili açıklama - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar ile yapılan anlaşma ile ilgili açıklama
30.11.2020 20:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır, yani 1 yıl öncesiyle aynıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Katar ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır, yani 1 yıl öncesiyle aynıdır. Katar Yatırım Otoritesi, 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan küresel bir kuruluştur. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı 'Katar bizi ele geçiriyor' diye zırvalayan çıkmadı. Biz hiçbir zaman yatırımcının rengini, dinini sorgulamadık. Çünkü paranın rengi olmaz. Para paradır. 28 Şubat'ta olduğu gibi yatırımcıyı bölmedik."
(İHA)
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