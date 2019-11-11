Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i kabul etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i kabul etti

6 saat önce

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i kabul etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:55 Kaynak: AA
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