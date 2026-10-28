Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Külliye'de ağırladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Külliye'de ağırladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev\'i Külliye\'de ağırladı
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Tokayev, 21 pare top atışı ve iki ülkenin milli marşları eşliğinde karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Ankara'da resmi törenle karşıladı. İki lider, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninin ardından bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TOKAYEV'İ KÜLLİYE'NİN KAPISINDA KARŞILADI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ankara'daki ziyaret kapsamında Tokayev için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşını Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki lider, karşılamanın ardından tören alanına geçerek kendileri için hazırlanan bölümde yerlerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Külliye'de ağırladı

21 PARE TOP ATIŞIYLA KARŞILANDI

Resmi törende iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere uygun karşılama protokolü uygulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde Türkiye ve Kazakistan'ın milli marşları çalındı. Törende iki ülkenin bayrakları yer alırken, askeri karşılama da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Külliye'de ağırladı

TOKAYEV'DEN TÜRKÇE SELAMLAMA: "MERHABA ASKER"

Karşılama töreninin dikkat çeken anlarından biri, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in askeri birliği selamlaması oldu. Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nın önünden geçerken askerleri "Merhaba Asker" sözleriyle selamladı. Resmi tören sırasında tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de hazır bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Külliye'de ağırladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TOKAYEV KÜLLİYE'DE GÖRÜŞTÜ

Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti kapsamında gerçekleştirilen görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladığı Tokayev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Külliye'de ağırladı
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Külliye'de ağırladı - Son Dakika
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