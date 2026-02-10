Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Parlamento Başkanı Uulu'yu kabul etti - Son Dakika
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Parlamento Başkanı Uulu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Parlamento Başkanı Uulu'yu kabul etti
10.02.2026 18:59
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Jogorku Keneşi (Parlamento) Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kırgızistan Jokorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

19:44
