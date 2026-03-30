Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgedeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duhok’taki konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Barzani’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu ve benzeri saldırıların daima karşısında olduğunu, bölgede yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini belirtti.

İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şu şekilde;