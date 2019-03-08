Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'dan Memnun Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'dan Memnun Ayrıldı

1 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, geçtiğimiz günlerde Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatyalıların bağrına bastığını belirterek, Erdoğan'ın Malatya'dan çok memnun bir şekilde ayrıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'dan Memnun Ayrıldı, System.String[]
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, geçtiğimiz günlerde Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatyalıların bağrına bastığını belirterek, Erdoğan'ın Malatya'dan çok memnun bir şekilde ayrıldığını söyledi.

Kahtalı, Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl'ü ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bingöl, 31 Mart seçimlerinde huzur, kardeşlik ve istikrardan yana tavır koyulması gerektiğine inandıklarını söyledi.

31 Mart seçimlerine çok az bir sürenin kaldığını ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, geçtiğimiz günlerde Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatyalıların bağrına bastığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'dan çok memnun bir şekilde ayrıldığını kaydeden Kahtalı, "Normalde 2 miting yapıyordu ama Malatya'da tek miting yaptı. Burada kalıp Malatya ile ilgili yapılabilecek neler var onları konuştuk" şeklinde konuştu.

31 Mart Yerel Seçimlerine değinen Kahtalı, 'sandığa gidin' çağrısı yaparak "Seçimler bazı kesimler tarafından önemsiz gösterilmeye çalışılsa da ne kadar çok önemli olduğunu biz biliyoruz. Tüm dünya bu seçimi çok yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımıza olan desteğin ölçüsünü takip ediyor tüm dünya. O yüzden bu seçim çok önemli. Her seçmen mutlaka sandığa gitmeli ve tercihini yapmalı" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:38 Kaynak: İHA

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