Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde

57 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.30 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.30 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti. Yaklaşık iki buçuk saat burada kalan Erdoğan, ardından Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne geldi. Vatandaşlar, millet bahçesinde Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini bekleyen basın mensupları ve vatandaşlarla fotoğraf çektirip Nakkaştepe Millet Bahçesini gezdi. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:39 Kaynak: DHA
Beylerbeyi Sarayı, Millet Bahçeleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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