Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmahçe'deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Dolmabahçe Ofisi'nden ayrıldı.

Öte yandan gün içerisinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında heyetler arası bir görüşmenin de yapıldığı kaydedildi.

(Oğuzcan Yazar/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Jens Stoltenberg, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
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