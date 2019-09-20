Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine iştirak etmek üzere 21-25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul üst düzey görüşmeleri öncesinde, 23 Eylül 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak. 'Yoksulluğun Giderilmesi, Kaliteli Eğitim, İklim Eylemi ve Kapsayıcılık için Çok Taraflı Gayretlerin Canlandırılması' temasıyla gerçekleştirilecek BM 74'üncü Genel Kurulu'nun ilk günü olan 24 Eylül 2019 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek, ayrıca, Genel Sekreter António Guterres ile görüşme gerçekleştirecek.

ERDOĞAN VE PAKİSTAN BAŞBAKAN'I BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi marjında tertiplenecek 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Hayata Geçirilmesini Etkileyen Mega Eğilimler' başlıklı Liderler Diyalogu toplantısında da bir hitapta bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, Pakistan Başbakanı İmran Khan'la birlikte 'Nefret Söylemiyle Mücadele' konulu yüksek düzeyli bir yan etkinliğe ev sahipliği yapmaları öngörülüyor.

ERDOĞAN İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Toplantısı da Genel Kurul görüşmeleri çerçevesinde icra edilecek. Erdoğan, New York'ta bulunacağı sürede çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de planlandı.

GALA YEMEĞİNE DE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret vesilesiyle, ABD'deki Türk, soydaş, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi, Ara Güler Sergisi'nin açılışını gerçekleştirmesi ve Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek 10'uncu Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği'ni katılması da öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor
Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, New York, Eylül, Politika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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