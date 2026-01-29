Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev\'i havalimanında karşıladı

ANKARA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
