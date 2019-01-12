Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbim İnşallah Bizlere, Gerek Selçuklu'da Gerek Osmanlı'da Gerek...
18 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbim inşallah bizlere, gerek Selçuklu'da gerek Osmanlı'da gerek Cumhuriyet'in kuruluşunda öncü olan liderlerle beraber yeni bir tarih yazmayı nasip etsin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbim inşallah bizlere, gerek Selçuklu'da gerek Osmanlı'da gerek Cumhuriyet'in kuruluşunda öncü olan liderlerle beraber yeni bir tarih yazmayı nasip etsin"
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:24 Kaynak: AA
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