Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbim İnşallah Bizlere, Gerek Selçuklu'da Gerek Osmanlı'da Gerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbim İnşallah Bizlere, Gerek Selçuklu'da Gerek Osmanlı'da Gerek...

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbim inşallah bizlere, gerek Selçuklu'da gerek Osmanlı'da gerek Cumhuriyet'in kuruluşunda öncü olan liderlerle beraber yeni bir tarih yazmayı nasip etsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbim inşallah bizlere, gerek Selçuklu'da gerek Osmanlı'da gerek Cumhuriyet'in kuruluşunda öncü olan liderlerle beraber yeni bir tarih yazmayı nasip etsin"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:24 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu, Güncel
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