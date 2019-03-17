Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden Sonra Zaferi Sizinle Kutlamak İçin Tekrar Geleceğiz"

- Miting alanından detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de ortak miting düzenledi.

- Miting alanından detaylar

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de ortak miting düzenledi.(6)

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