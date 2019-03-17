Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden Sonra Zaferi Sizinle Kutlamak İçin Tekrar Geleceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden Sonra Zaferi Sizinle Kutlamak İçin Tekrar Geleceğiz"

25 dakika önce

- Miting alanından detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de ortak miting düzenledi.

- Miting alanından detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de ortak miting düzenledi.(6)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:23 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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