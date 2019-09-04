Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Belediyesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Belediyesini ziyaret etti.
Erdoğan, belediyeye gelişinde Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı da kabul etti.
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