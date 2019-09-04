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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Belediyesini ziyaret etti.

Erdoğan, belediyeye gelişinde Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı da kabul etti.

Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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