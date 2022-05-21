Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz"

21.05.2022 21:21

Bir Gençlik Şöleni Adana'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" programında kareografi gösterisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stat da bulunan vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Bir Gençlik Şöleni

Adana'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" programında kareografi gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stat da bulunan vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siz karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz' - Son Dakika


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