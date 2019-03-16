Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerin Buradaki Varlığı, Birliği, Dirliği, Temsil Ettiğiniz Değerler,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerin Buradaki Varlığı, Birliği, Dirliği, Temsil Ettiğiniz Değerler,...

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerin buradaki varlığı, birliği, dirliği, temsil ettiğiniz değerler, Yeni Zelanda'da cami basıp Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerin buradaki varlığı, birliği, dirliği, temsil ettiğiniz değerler, Yeni Zelanda'da cami basıp Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş. Bu katliamda kullandığı silahını da İkinci Viyana Kuşatması'nın tarihinden, haçlı seferlerinin zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:35 Kaynak: AA

Viyana, Yeni Zelanda, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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