Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tuttuk

06.02.2026 10:29
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, "Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 yıl önce yaşanan depremleri anarak şu ifadeleri kullandı:

"3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk."

