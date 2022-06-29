- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

MADRİD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi üye devletlerin liderleriyle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

NATO liderleri bugün NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelerek aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında en ön sırada İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Slovenya Başbakanı Robert Golop'un yanında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri çerçevesinde Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti.