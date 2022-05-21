Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

21.05.2022 22:25
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek art arda ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek art arda ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Euro League'de üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşarak bizlere bu büyük gururu yaşatan Anadolu Efes Spor Kulübü'nü gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes'i kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes'i kutladı THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid-Anadolu Efes finaline doğru THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid-Anadolu Efes finaline doğru
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:57 Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
22:40 Antalya'da yaşayan Ukraynalı eski milletvekili, 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti!
22:39 Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atılmış
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
21:42 Türkiye'de 21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:24 Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında sert sözler: Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 23:24:02. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement