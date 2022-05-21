Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek art arda ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Euro League'de üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşarak bizlere bu büyük gururu yaşatan Anadolu Efes Spor Kulübü'nü gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.