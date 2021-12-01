Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz, geçti onlar. Reel ekonomimiz, bu tehditleri tamamen boşa çıkaracak güç ve kabiliyettedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde yer verilen ekonomi hedefi ve bunun ulusal güvenlik içindeki önemine ilişkin soru üzerine Erdoğan, ekonomik güvenliğin, ulusal güvenliğin bir parçası olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu belirten Erdoğan, makro göstergeler ve son dönemdeki ekonomik performansın gayet iyi durumda bulunduğunu, bu gerçekler ışığında, döviz kurunda görülen son hareketlerin ekonomik temelinin olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ha bunu anlayanlar var, anlamayanlar var. Üretimi, yatırımı, istihdamı, ihracatı ve bununla birlikte gelişen politikalarla ülkemizin giderek güçlenmesi ve bağımsız politikalar izleyebilecek duruma gelmesi, elbette bazılarını rahatsız ediyor. Düşünün, yani ana muhalefetin başındaki kişi bundan ciddi manada rahatsız oluyor. Neymiş? 'Milli Güvenlik Kurulu, bu noktada bu konuların görüşüldüğü yer olamazmış.' Yani hakikaten bu kişi, daha siyaseti anlamış değil, siyaseti bilmiyor, hala aynı yerde. Yani SSK'yı batıran o zihniyet, o kafa hala aynı yerde. ya sen zaten SSK'yı batırdın. Sen değil misin ya Sosyal Sigortalar Kurumunun hastanelerinde insanların morglarda öldüğü dönemin sorumlusu sen değil misin? Rahmetli Savaş Ay'ın programını hiç unutmuyorum, adeta bununla dalga geçiyordu, bay Kemal'le. 'Siz buranın başındasınız. Yani bunun sorumlusu siz değil misiniz filan diye?' O da topu başka yerlere atıyordu. Şu anda da aynı konumda. Hiç umurunda değil. Sorumlusu sensin. Milli Güvenlik Kurulunda bunları görüşmeyeceğiz de nerede görüşeceğiz? Milli Güvenlik Kurulu, bu işlerin en hassas noktada görüşüldüğü ve görüşüleceği yerdir. Bunu başka yere çekmenin anlamı değildir.

Şunu bir defa bilmesi lazım, Türkiye, eski Türkiye değildir. Türkiye, finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz, geçti onlar. Reel ekonomimiz bu tehditleri tamamen boşa çıkaracak güç ve kabiliyettedir. Bunun rahatlığıyla adımlar atıyoruz ve bu tehditlere karşı da rahatlıkla durabiliyoruz. Algı operasyonları ile döviz manipülasyonları ile bizi zayıflatmak ve engellemek artık mümkün değildir. Bu tehditlerin farkında olduğumuzu, tehditler karşısında gereğini yapacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu, Milli Güvenlik Kurulunda da teyit etmiş olduk ve daha sonra açıklamamızı buna göre yaptık."

"Şu anda tek başıma bu tür bir kararı alma yetkim yok"

Programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2016'da faizleri yüzde 1'e indiren kanun teklifinin gelmesi halinde destek vereceklerine ilişkin ifadelerinin yer aldığı video gösterildi. Videonun ardından, yapılan faiz indirimine muhalefetin eleştirisinin sorulması üzerine Erdoğan, faizin, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptığını, normal vatandaşın faiz sarmalı altında inim inim inlediğini ifade etti.

Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bakın, ana muhalefetin başındaki zat ne diyor? 'İndirin 1'e biz destekleriz.' diyor. Ben aksini söylemiyorum ama benim şu anda tek başıma bu tür bir kararı alma yetkim var mı? yok. Hatta kendileri ne diyor, 'Merkez Bankası bağımsız değil.' Peki, Merkez Bankası bağımsız değil de sen bağımsız olmayan Merkez Bankasından randevu talep ettiğinde Tayyip Erdoğan bunu engelledi mi? Gidip Merkez Bankasını ziyaret ettikten sonra da yaptığın açıklamalar belli. Yani işin ahlaki boyutu da yok. İnsan böyle bir ziyareti yaptıktan sonra çıkıp dışarıda da tam böyle aksi, Merkez Bankasını yıpratacak açıklamalar, konuşmalar yapar mı? Bunları da yaptı ve şu anda da bunu söylüyor. 2016'dan bu yana bunları tekrar tekrar söyledi. Zaten yanındaki sözcü olan zat da aslında iyi bir faizcidir. İsim vermeye gerek yok, anlıyorsunuz zaten. Kendisi ise bu işlerden zaten anlamaz. Fakat çok açık, net söylüyorum, biz inşallah seçim öncesine kadar ciddi manada faizin düştüğünü, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da ciddi bir olumlu iyileşmenin olduğunu hep birlikte göreceğiz. Buna enflasyon da dahil."

"Enflasyon neticedir, faiz sebeptir." tezini tekrarlayan Erdoğan, bunun neticesiyle görüleceğini ancak bununla ilgili bir takvim veremeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin faiz indirimi konusundaki itirazlarının, kendilerinin doğru yolda olduğunu teyit ettiğini belirterek, "Ama hemen çark ederler mi? Onu bilemem. Onlar etse de etmese de ben tezimin savunucusuyum ve küresel sermayenin dünyadaki geldiği yer ortadadır, faizler dünyada ortadadır, enflasyon dünyada ortadadır." dedi.

"Bizim derdimiz yatırımları ve yerli üretimi desteklemek ve artırmak"

Bu tezini, özellikle kapitalist ekonomilerdeki duruma bakarak söylediğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu anda Amerika'da faiz oranlarına bakalım. Avrupa'da faiz oranlarına bakalım ve enflasyonlara da bakalım. Buralardaki faiz oranlarına, enflasyona baktığımız zaman bizimle mukayese edilemeyecek derecede bunların yüksek faizlerinin olduğunu, enflasyonlarının olduğunu görüyoruz. Ama bir bakıyorsun ölçümleme, bunlarda faiz bizden çok çok düşük, enflasyon hakeza düşük. Ama küresel ekonomilerde şu anda oralarda da faiz yükseldi, enflasyon yükseldi. Biz şu anda onlarla mukayese edilemeyecek derecede yüksek konumdayız. İşte şimdi bir düşürme noktasına geldik, inşallah bu düşürmeyle birlikte yeni adımlar atacağız. Fakat burada tabii derdimiz şu, ülkemizi biz bu yüksek faiz çıkmazından kurtarmamız lazım ve burada Amerika'da, G-20 ülkeleri olarak şöyle baktığımızda 4,9 olarak gözüküyor. İngiltere 6,6 olarak gözüküyor. Şu anda 7,4 olarak büyüme oranı Türkiye'nin, malum gözüküyor. Rusya'ya bakıyoruz 4,3, aynı şekilde Çin'e bakıyoruz 4,9. Hepsinden biz ayrışmış durumdayız, gayet iyi bir konumdayız. İnşallah yıl sonu itibarıyla da onlardan çok daha farklı bir yere geleceğiz ama bizim derdimiz yatırımları ve yerli üretimi desteklemek ve artırmaktır."

Ekrana, vatandaşlarla ekonomiye ilişkin yapılan röportajların getirilmesinin ardından, vatandaşın güveninin nasıl kazanıldığına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaş, 'biz bu işi çok iyi biliyoruz' diyenlerden fersah fersah ötede. Hepsinden daha iyi biliyor bu işi. Neyin ne getireceğini, ne götüreceğini çok iyi biliyor. Yani şu yüksek faiz bir defa maliyetleri artırır mı, düşürür mü? ya artırır ya. Çünkü bu faizin dayattığı yer nedir, maliyetlerdir. Bu maliyetlerde de bunu alan esnaf ne yapacaktır, bunu gelip sattığı ürüne ilave edecektir. Bunun faturasını kim ödeyecek, vatandaş ödeyecek. Çünkü kalkıp esnaf, bu faizin bedelini kendisi ödemez. Onu vatandaştan alır. Zaten maliyet enflasyonu dediğimiz olay da böyle doğuyor. Şimdi bizim bu süreci tersine çevirmemiz lazım. Onun için de hedef, düşük faizle halkımızı rahata çıkarmaktır, esnafımızı rahata çıkarmaktır ve daha çok yatırımı sağlayabilmektir. Daha çok yatırımı da sağlayabilmek için özellikle biz esnafımıza diyoruz ki 'bak size düşük faizle bir sermaye imkanı sağlıyoruz, al bununla yatırımını yap, ondan sonra da bununla istihdamını sağla, üretime gir, üretimine girdikten sonra da inşallah büyümeye başla.' Attığımız adım bu ve biz buna inanıyoruz, güveniyoruz ve buradan da alacağımız netice çok açık, net vatandaşın da söylediği gibi ortada."

(Sürecek)