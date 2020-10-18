Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur"
18.10.2020 17:40
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle açılış töreni yapması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdele kesmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alandan ayrılması ŞIRNAK -...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle açılış töreni yapması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdele kesmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alandan ayrılması ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninde konuştu. (4)
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