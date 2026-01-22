Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulunda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhracatçılarımıza bu sene 45 milyar lira hibe desteği vereceğiz. Hasılı, kimseyi ayırmadan, dışlamadan, ekonominin paydaşları arasında ayrım yapmadan herkese gereken desteği verdik." dedi.

Erdoğan, JW Marriott Hotel'de düzenlenen Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, rakamların, ülkenin 23 yılda nereden nereye geldiğinin, somut başarıların, 23 sene önce hayal dahi edilmeyen kazanımların ortada olduğunu belirtti.

Tüm karalama kampanyalarına karşın Türkiye ekonomisinin geçen senenin 3. çeyreğinde yüzde 3,7 büyüdüğünü anımsatan Erdoğan, "Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, gümrük tarifeleri üzerinden yürütülen ticaret savaşlarının tırmandığı, yakın çevremizde ve dünyada gerilimlerin hakim olduğu bir dönemde tam 21 çeyrek boyunca kesintisiz büyümeyi başardık. Bu oranla Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ekonomi oldu." diye konuştu.

"Hizmet ihracatımız 123,1 milyar doların üzerine çıktı"

Erdoğan, 2025 yılının 3. çeyreğinde ekonomiyi 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine çıkartarak yeni bir rekora daha imza attıklarını söyledi.

Geçen yıl 273,4 milyar dolarlık mal ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı dönemde hizmet ihracatımız 123,1 milyar doların üzerine çıktı. 2025'teki toplam mal ve hizmet ihracatımızı 396,5 milyar dolara ulaştırdık. Savunma ve havacılık ihracatında ise adeta devrim yaptık. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımızı 2025'te tam 40 kat artırarak 10 milyar 554 milyon dolara yükselttik. Sadece büyüme ve ihracat rakamlarında değil, istihdamda da hamdolsun oldukça iyi bir yerdeyiz. İşsizlik oranımız 31 aydır tek hanede seyrediyor. Sanayicilerimizin, üreticilerimizin, tarım, turizm, hizmet sektörümüzün şu an bizden temel beklentisi, yetişmiş eleman ihtiyaçlarının karşılanması. Geçtiğimiz haftalarda açıkladığımız Gençliğin Üretim Çağı Programıyla burada önemli bir açılım sağlıyoruz. GÜÇ adını verdiğimiz bu programla inşallah hem eğitim ve istihdam süreci arasındaki kopukluğu giderecek hem de 3 yıl içinde 3 milyon gencimizi iş hayatına doğrudan dahil edeceğiz. Maaş ve sigorta primi gibi kalemlerde özel sektörümüzü de rahatlatacak yeni destekler sağlayacağız. Bizim prensibimiz şudur; üretenin, istihdam sağlayanın, ihracat yapanın her zaman yanındayız. Türkiye'ye katma değer üreten, Türk ekonomisine katkı sunan kim olursa olsun hükümetimizin tam desteğine sahip."

"KOBİ'lerimiz için Hazine destekli kefalet paketlerini hayata geçirdik"

Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredisi programının büyüklüğünü 500 milyar liraya çıkardıklarını, yüksek teknolojili üretim hedefleyenler için HİT 30 Programını devreye aldıklarını aktardı.

İhracatçıların günlük reeskont kredi limitini 4,5 milyar liraya yükselttiklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

İhracatçılarımıza 2025 yılında 1 trilyon liranın üzerinde reeskont kredisi kullandırdık. KOBİ'lerimiz için Hazine destekli kefalet paketlerini hayata geçirdik. Çiftçilerimizin kredi maliyetlerinin yüzde 70'ini, esnafımızın kredi maliyetinin yarısını bütçeden karşıladık. İşverenlere sağladığımız asgari ücret desteğimizi 1270 liraya çıkardık. İstihdamını koruyan KOBİ'lerimize, çalışan başına verdiğimiz aylık 2 bin 500 liralık desteği 3 bin 500 liraya yükselttik. Bu programa büyük ölçekli firmalarımızı da dahil ettik. İhracatçılarımıza bu sene 45 milyar lira hibe desteği vereceğiz. Hasılı, kimseyi ayırmadan, dışlamadan, ekonominin paydaşları arasında ayrım yapmadan herkese gereken desteği verdik."

Enflasyonla mücadele

Erdoğan, bir dönem en büyük baş ağrısı olan enflasyon ve hayat pahalılığında da güzel sonuçlar aldıklarını gördüklerini dile getirdi.

Geçen yılı yüzde 30,9 enflasyon oranıyla kapattıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız. Enflasyonla mücadeleyi tek bir araçla değil birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayan kapsamlı politika adımlarıyla yönetiyoruz. Attığımız adımların etkisi, mutfağa, pazara, kiraya daha fazla yansıyacak, vatandaşlarımız hayat pahalılığının azaldığını günlük yaşamlarında daha fazla hissedecekler. İnşallah biraz daha rahatlayacaklar. Yine bu süreçte en büyük başarımız deprem konutlarının inşasıdır. 'Yapamazsınız' diyenleri burada da hayal kırıklığına uğrattık. Allah'a hamdolsun, 455 binden fazla konutun kurasını çekip, anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Böylece, milletimize verdiğimiz bir sözümüzü daha tutmanın bahtiyarlığını yaşadık."

(Sürecek)