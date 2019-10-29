Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti (2)
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

49 dakika önce

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un devlet erkanıyla selamlaşaması -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi ve TBMM Baş -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürümesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozaleye çelenk bırakması -Saygı...

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un devlet erkanıyla selamlaşaması

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi ve TBMM Baş

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürümesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozaleye çelenk bırakması

-Saygı duruşu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın'ın Anıtkabir Özel Defterine mesaj yazması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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