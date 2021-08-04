Cumhurbaşkanı Erdoğan: Voleyboldaki teknik direktörümüzün bu ekibi nasıl kurduğu üzerinde bazı şeyler anlattılar, hocayla konuşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki performansını değerlendiren Erdoğan, sporcularımla ilgili yorumlarda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"KIZLARDA BÖYLE BİR BAŞARI, ALTINA YÜRÜYÜŞ ŞANSINI ARTIRDI"

"Mete'ninki şu yönüyle bizi çok duygulandırdı. Biz bir tarihi akışın içerisinden geliyoruz; Osmanlı. 100 yıl geriye gittiğinizde Osmanlı'nın savaşlarında yay, ok çok çok anlamlı. Mete bununla dünyada bir numara oldu. Bu bizi ciddi manada duygulandırdı. Bu başarısının devamını özellikle temenni ediyorum. Çok da sempatik, öyle bir özelliği var maşallah. Allah annesine, babasına bağışlasın. Oğlum Bilal'in de okçuluk noktasında gayretleri var. O da Dünya Etnospor'un başkanı. Bir çok Mete'ler olsun. Altınların sayısı daha da inşallah artsın. Güreşte özellikle beklentimiz daha farklıydı. Bu noktada biraz üzüntümüz oldu. Jimnastikte beklentimizin dışında gelişme oldu. Temennimiz odur ki, inşallah önümüzdeki süreçte de jimnastikte de aşmış oluruz. Boksta gerek Busenaz Çakıroğlu, Busenaz Yıldız, her ikisinin finale yürümesi hakikaten çok çok anlamlı. Kızlarda böyle bir başarı, altına yürüyüş şansını arttırdı. Altını getirirlerse Türkiye olarak klasmanda iyi bir yere tırmanırız. Finalde altınları kaptılar mı iş bizim için iyi yere tırmanacağız. Jimnastikte maalesef istediğimiz neticeleri alamadık. Ferhat bronz aldı. 7 sporcumuz vardı. İş o noktada değişti.

"GÜNEY KORE'Yİ KÜÇÜMSEDİK Mİ ACABA?"

Filenin sultanları bize gurur yaşattı ancak son anda. Güney Kore'yi küçümsedik mi acaba? Öndeydik, son anda elimizden kapıp götürdüler. Filenin sultanı gerçekten sultanlık yaptılar. Bu hocayı inşallah bırakmayacak. Zaten damat da olduğu için herhalde kızımızı bırakıp bir yere gitmez herhalde.

"ÇİN SÜRATLE BİR YERE GİDİYOR"

Olimpiyatlarda futbolun esamisi okunmuyor. Olimpiyatlar bireysel sporun öne çıktığı buluşma. Dolayısıyla bizim bireysel spora önem vermemiz gerekecek. Yüzmede bütün madalyaları topluyorlar, getiriyorlar. Bizim buna eğilmemiz lazım. Buradan çıkaracağımız madalya sayısı çok olabilir. Çin süratle bir yere gidiyor. Öyle ülkeler var ki, bizim onda birimiz bile değil ama bireyselde netice alıyorlar. Demek ki daha farklı çalışma yöntemlerine çalışmak lazım. Bizim voleyboldaki teknik direktörümüzün bu ekibi nasıl kurduğu üzerinde bazı şeyler anlattılar. Ne kadar doğru, yanlış bilmiyorum. Hocayla bir konuşacağız, 'ne yapmamız lazım, anlat bakalım' diye."