Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldiWASHİNGTON(İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi

WASHİNGTON(İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi. Erdoğan, otelin önünde bekleyen Türk vatandaşlarını camdan selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi

Washington, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:20 Kaynak: İHA
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