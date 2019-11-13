Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldiWASHİNGTON(İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi
WASHİNGTON(İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi. Erdoğan, otelin önünde bekleyen Türk vatandaşlarını camdan selamladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var ABD'yi zora sokacak Ermeni itirafı: Ben bile iki defa katledildim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Washington'a indi ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li iş adamlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı