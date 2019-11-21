Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Büyükanıt'ın ailesini aradı
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Büyükanıt'ın ailesini aradı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Büyükanıt'ın ailesini aradı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın aile üyeleriyle telefon görüşmesi yaptı, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Büyükanıt'ın ailesini aradı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın aile üyeleriyle telefon görüşmesi yaptı, taziyelerini iletti.


Yaşar Büyükanıt'ın aile üyeleriyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Büyükanıt, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
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