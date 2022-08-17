Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Ukrayna'ya Gidecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Ukrayna'ya Gidecek

17.08.2022 02:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Ukrayna'ya Gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ağustos Perşembe günü Ukrayna’ya gidecek. Erdoğan, Lviv’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek. Ziyaret sırasında Erdoğan, Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in üçlü bir görüşme yapması bekleniyor. Görüşmede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla oluşturulan mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ve Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'ya gidecek. Erdoğan, Lviv'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek. Ziyaret sırasında Erdoğan, Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in üçlü bir görüşme yapması bekleniyor. Görüşmede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla oluşturulan mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ve Ukrayna- Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine 18 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'ya gideceği duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy'nin davetine icabetle 18 Ağustos 2022 tarihinde Lviv'e günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukraynalı mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecektir.

Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülmekte olup, söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır."

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Antonio Guterres, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Ukrayna'ya Gidecek - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Ukrayna'ya Gidecek - Son Dakika
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