Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19.30-20.00 saatleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19.30-20.00 saatleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19.30-20.00 saatleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19.30-20.00 saatleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşecek. - ANKARA
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