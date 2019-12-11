Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19.30-20.00 saatleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19.30-20.00 saatleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19.30-20.00 saatleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19.30-20.00 saatleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19.30-20.00 saatleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19.30-20.00 saatleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşecek. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:35 Kaynak: İHA
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