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Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Doğu Akdeniz, Ermenistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Azerbaycan-Ermenistan) İki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna... - Son Dakika

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