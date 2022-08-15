Vatandaşlar, 30'dan fazla üründe indirim uygulayan Tarım Kredi Kooperatif marketlerine akın etti - Son Dakika
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Vatandaşlar, 30'dan fazla üründe indirim uygulayan Tarım Kredi Kooperatif marketlerine akın etti

15.08.2022 10:33

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla gıda ürününde indirimli satış bugün başladı. Sabah saatlerinden itibaren marketin tüm şubelerinde yoğunluk yaşandığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim uygulanması talimatı vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını verdi.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

BUGÜN BAŞLADI

Bunun üzerine ülke genelindeki 1400 Tarım Kredi Kooperatif marketi şubesinde 30'dan fazla üründe fiyatların indirilmesi için çalışma başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, indirim uygulamasının 15 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

MARKETLERE AKIN ETTİLER

Sabah saatlerinde indirimin başlamasıyla birçok ildeki Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yoğunluk yaşandı. Adana Seyhan'da kentin uzak noktasından geldiği için biraz geciktiğini söyleyen Ahmet Gübühan, "Gecikince bazı ürünleri kaçırdık. Yarın daha erken geleceğiz. Çok şükür güzel bir uygulama oldu. Diğer marketlere örnek olmalıdır. Daha çok şube açılmasını istiyoruz. Böylece evimize yakın yerlerde alışveriş yapabiliriz" dedi.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

DAHA FAZLA İNDİRİM TALEP ETTİLER

Yapılan indirimleri olumlu ancak yetersiz bulan vatandaşlar, daha çok indirim beklediklerini ifade etti. Vatandaşlar, ihtiyacı olan ürünleri indirimli almanın mutluluğunu yaşadı.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaşlar, 30'dan fazla üründe indirim uygulayan Tarım Kredi Kooperatif marketlerine akın etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Vatandaşlar, 30'dan fazla üründe indirim uygulayan Tarım Kredi Kooperatif marketlerine akın etti - Son Dakika
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