Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı iftarına katıldı - Son Dakika

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