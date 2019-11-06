Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 bütçesi, 2018 yılında Türkiye üzerinden ekonomi üzerinden...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '2020 bütçesi, 2018 yılında Türkiye üzerinden ekonomi üzerinden...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 bütçesi, 2018 yılında Türkiye üzerinden ekonomi üzerinden...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 bütçesi, 2018 yılında Türkiye üzerinden ekonomi üzerinden oynanmak istenen oyunun tutmadığını, Türkiye ekonomisinin diz çöktürülemediğini, velhasıl belli merkezlerin hüsrana uğradığının adıdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 bütçesi, 2018 yılında Türkiye üzerinden Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerinden oynanmak istenen oyunun tutmadığını, Türkiye ekonomisinin diz çöktürülemediğini, velhasıl belli merkezlerin hüsrana uğradığının adıdır."

fuat oktay, Ekonomi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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