Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 bütçesi, 2018 yılında Türkiye üzerinden ekonomi üzerinden...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 bütçesi, 2018 yılında Türkiye üzerinden ekonomi üzerinden oynanmak istenen oyunun tutmadığını, Türkiye ekonomisinin diz çöktürülemediğini, velhasıl belli merkezlerin hüsrana uğradığının adıdır.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 bütçesi, 2018 yılında Türkiye üzerinden Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerinden oynanmak istenen oyunun tutmadığını, Türkiye ekonomisinin diz çöktürülemediğini, velhasıl belli merkezlerin hüsrana uğradığının adıdır."
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