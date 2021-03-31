Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19 geçiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Oktay'a teşekkür etti.

Ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları İbrahim Hilmi Karslı, Selim Argun ve Osman Tıraşçı ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin de hazır bulundu.