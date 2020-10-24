Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Acil Durum Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Acil Durum Hastanesi'ne ziyaret

24.10.2020 15:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Acil Durum Hastanesi'ne ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) inşaatı devam KKTC Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) inşaatı devam KKTC Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti.

Oktay, Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan Acil Durum Hastanesi'nin inşaat alanını gezerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Oktay, hastanede bulunan ve kısa süre önce faaliyete giren PCR testi merkezine de ziyarette bulundu.

İnşasına ağustosta başlanan hastanenin kısa sürede hizmete girmesi bekleniyor.

İnceleme sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Oktay, yapımı süren hastanenin hayırlı olmasını diledi.

Oktay, salgın döneminde KKTC'deki vatandaşlara Türkiye'den her türlü desteğin verilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine net talimatları ve bu konuda yakın takibi olduğunu kaydetti.

Oktay, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hareketlendiği dönemde de, çok hızlı bir şekilde İstanbul ve diğer yerlerde yaptığımız gibi çok hızlı hastane inşaatını burada yapmak istedik. Dolayısıyla salgınla alakalı Kıbrıs Türkü'nün zerre kadar bir endişesi olmasın istedik. Türkiye'de Kovid-19 ile mücadelede hangi imkanımız varsa, bu, Kıbrıs Türkü kardeşimizin bütün her şeyi ile hizmetindedir. Henüz 2 ay olmamış bir inşaatın önündeyiz, muhteşem bir eser çıktı ortaya." dedi.

Hastanenin maksimum 10 güne kadar açılışa hazır hale geleceğini kaydeden Oktay, acil durum hastanesinin KKTC ve Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olmasını diledi.

"İnşallah hiç kimsenin buraya ihtiyacı olmaz, hiç Kovid-19 salgını olmaz ama olursa da hazırız." diyen Oktay, KKTC'de Kovid-19 sebebiyle yoğun bakımda olan tüm hastalarla ilgili, ambulans uçaklar da dahil, Türkiye'nin Kıbrıs Türkü kardeşlerinin hizmetinde olduğunu kaydetti.

"Asla ve asla yalnız değilsiniz"

Oktay, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ne varsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına verdiğimiz hizmetlerin tamamı sizin (KKTC) de burada hizmetinizdedir. Rahat olun, asla ve asla yalnız değilsiniz. Yürekler tek atsın yeter ki, biz bir ve beraber olalım, sonrası hiç kimse ve hiçbir sıkıntı ne bizim bileğimizi bükebilir ne de bizi endişeye sevk edebilir. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım ve dayanışma içerisinde olalım, ki hamd olsun öyleyiz."

Oktay'a ziyareti sırasında, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile beraberindeki heyet de eşlik etti.

100 yatak ve 24 yoğun bakım kapasitesi

Acil durum hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere, toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacak.

Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek.

Hastanenin bir laboratuvarı, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin bulunduğu görüntüleme merkezi de olacak.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Acil Durum Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika


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