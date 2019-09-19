Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Rum Kesimi'yle gerginliğe neden olan Doğu Akdeniz sondaj çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, " Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye, Kıbrıs Türkünü hiçbir zaman yalnız bırakmamış, hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı göstermiştir. Bundan sonra da gerektiğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:40 Kaynak: AA
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