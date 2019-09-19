Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Rum Kesimi'yle gerginliğe neden olan Doğu Akdeniz sondaj çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, " Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye, Kıbrıs Türkünü hiçbir zaman yalnız bırakmamış, hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı göstermiştir. Bundan sonra da gerektiğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır." ifadelerini kullandı.
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