Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İş insanlarımızı buradan bir kez daha Kazakistan'daki yatırım...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'İş insanlarımızı buradan bir kez daha Kazakistan'daki yatırım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İş insanlarımızı buradan bir kez daha Kazakistan'daki yatırım...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İş insanlarımızı buradan bir kez daha Kazakistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye ve Kazak kardeşlerimizle yeni ortaklıklar kurmaya davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İş insanlarımızı buradan bir kez daha Kazakistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye ve Kazak kardeşlerimizle yeni ortaklıklar kurmaya davet ediyorum."

fuat oktay, Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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