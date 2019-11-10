Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İş insanlarımızı buradan bir kez daha Kazakistan'daki yatırım...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İş insanlarımızı buradan bir kez daha Kazakistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye ve Kazak kardeşlerimizle yeni ortaklıklar kurmaya davet ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İş insanlarımızı buradan bir kez daha Kazakistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye ve Kazak kardeşlerimizle yeni ortaklıklar kurmaya davet ediyorum."
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