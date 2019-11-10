Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İş İnsanlarıyla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İş İnsanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İş İnsanlarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'da bulunan Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'da bulunan Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İş İnsanlarıyla bir araya geldi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:49 Kaynak: AA
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