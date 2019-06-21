Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İstanbul'da

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İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert tepki: Bu kadar manevranın sebebi nedir?

AK Parti mensubu Sivaslı vatandaşlar, Binali Yıldırım'a destek için 100 otobüsle İstanbul'a geliyor

Ahmet Türk'ten İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız