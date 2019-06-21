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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İstanbul'da

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kapalı Çarşı ve Sahaflar Çarşısı'nı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İstanbul'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kapalı Çarşı ve Sahaflar Çarşısı'nı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.
İstanbul'da temaslarını sürdüren Oktay, ilk olarak İstanbul Toptancılar Çarşısı'na (İSTOÇ) esnaf ziyaretinde bulundu.
İSTOÇ esnafının taleplerini dinleyen Oktay, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, ardından tarihi Kapalı Çarşı'ya geçerek çarşı esnafını ziyaret etti.
Alışveriş yapan vatandaşlar ve turistlerle sohbet eden Oktay, tarihi çarşının restorasyon çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Beyazıt Sahaflar Çarşısı'nda da incelemelerde bulunan Oktay, kitapseverler ve sahafçılarla sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:47 Kaynak: AA
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