Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TEKNOFEST alanını gezdi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TEKNOFEST alanını gezdi

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ödül töreninin ardından festival alanını gezdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ödül töreninin ardından festival alanını gezdi.

Oktay, Solo Türk ve Türk Yıldızları ekipleriyle bir araya gelerek, sohbet etti. Pilotlarla hatıra fotoğrafı çektiren Oktay, filo komutanlarından da bilgi aldı.

Ayrıca, Solo Türk uçağına binerek basın mensuplarına poz veren Oktay'a uçağın teknik özelliklerine ilişkin bilgi verildi.

Oktay, ilk kez TEKNOFEST İstanbul'da görücüye çıkan Milli Uçan Araba "Cezeri"nin yer aldığı platformun yanı sıra Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı'nın platformunu da ziyaret ederek teknik özellikleri hakkında bilgi edindi. Oktay, Milli Muharip Uçağı Gökbey'i inceleme fırsatı buldu.

TÜBİTAK'ın elektrikli araçlarını da inceleyen Oktay, TUSAŞ, ROKETSAN ve TEİ stantlarını gezdi.

Fuat Oktay, bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TEKNOFEST alanını gezdi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:41 Kaynak: AA
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