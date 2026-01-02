Aydın'da üniversite öğrencisine "Cumhurbaşkanına hakaret" tutuklaması - Son Dakika
Aydın'da üniversite öğrencisine "Cumhurbaşkanına hakaret" tutuklaması

02.01.2026 17:39
Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., memleketi Aydın'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Aydın'da tatilde olduğu sırada gözaltına alınan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELEMEDE

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Cemal Mert S.'nin sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

TATİL İÇİN GİTTİĞİ AYDIN'DA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede öğrencinin memleketi Aydın'da bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Cemal Mert S.'yi yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal Mert S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

