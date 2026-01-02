Aydın\'da üniversite öğrencisine "Cumhurbaşkanına hakaret" tutuklaması

Aydın'da tatilde olduğu sırada gözaltına alınan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Cemal Mert S.'nin sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede öğrencinin memleketi Aydın'da bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Cemal Mert S.'yi yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal Mert S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
