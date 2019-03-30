Cumhurbaşkanına Hakaret" İddiası

Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mine K, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest kaldı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı
'na gönderildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Mine K, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mine K'nın yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına hükmetti.
Olay
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Mine K. hakkında resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında Mine K. dün akşam gözaltına alınmıştı.
Öte yandan Mine K. Pendik'te AK Parti
broşürü dağıtan Yusuf Özoğul'a gösterdiği tepkiye ilişkin yayınladığı video ile sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.