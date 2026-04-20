Cumhurbaşkanını ekonomi sınıfında uçarken görenler şaşkına döndü

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, ekonomi sınıfında bir yolcu uçağında seyahat ederken görüntülendi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede ülke gündemine oturdu.

YOLCULARLA AYNI KABİNDE UÇTU

Paylaşılan videoda Sheinbaum’un diğer yolcularla birlikte ekonomi sınıfında oturduğu ve herhangi bir ayrıcalık kullanılmadığı görüldü. Cumhurbaşkanının sade seyahat tercihi dikkat çekti.

“HALKLA İÇ İÇE” YORUMLARI

Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı Sheinbaum’un bu tavrını “mütevazı” ve “halkla iç içe” olarak yorumladı. Bazı kesimler ise güvenlik ve protokol açısından bu tür seyahatlerin risk taşıyabileceğini dile getirdi.

SİYASİ MESAJ MI?

Sheinbaum’un bu tercihi, selefi Andrés Manuel López Obrador’un “tasarruf” ve “gösterişten uzak yönetim” anlayışıyla da ilişkilendirildi. Uzmanlar, bu tür görüntülerin kamuoyuna verilen sembolik bir mesaj taşıdığına dikkat çekti.