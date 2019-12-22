Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına giden Hırvatistan'da milliyetçi vurgular dikkat çekiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına giden Hırvatistan'da milliyetçi vurgular dikkat çekiyor - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına giden Hırvatistan'da milliyetçi vurgular dikkat çekiyor

6 saat önce

Hırvatistan, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı görevini üstlenmesine günler kala cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ikinci defa seçilebilmek için eski başbakan Zoran Milanovic'e ve müzisyen Miroslav Skoro'ya karşı zorlu bir mücadele veriyor.

Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına giden Hırvatistan'da milliyetçi vurgular dikkat çekiyor, System.String[]

Hırvatistan yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor. Sekiz adayın yarıştığı seçimde ikinci defa seçilmek için mücadele veren Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic'in iki güçlü rakibi bulunuyor: Sol cephede eski başbakan Zoran Milanovic, sağ cephede ise Miroslav Skoro seçmenin oyuna talip.


Kamuoyu yoklamaları bu üç adayın oy oranının birbirine çok yakın olduğunu gösteriyor. Hiçbir adayın bugünkü seçim sonucunda yüzde 50+ 1 çoğunluğu elde edememesi halinde en fazla oy alan iki aday 5 Ocak'ta düzenlenecek ikinci turda yeniden karşı karşıya gelecek.

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Cumhurbaşkanı, Hırvatistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:04 
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