Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Trabzon paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Trabzon'da toplam 95 eser ve hizmetin açılışının yapıldığını belirterek, projelerin hayırlı olmasını diledi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü Giresun ziyaretinin ardından bugün de Trabzon'da toplam 95 eser ve hizmetin açılışını gerçekleştirdiğini belirtti.

Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi, Beşikdüzü, Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde 931 konut, 78 dükkan, 1 ticaret merkezi ve katı atık bertaraf ile enerji üretim tesisinin yanı sıra yapımı tamamlanan projeler Trabzon'umuza hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanımız açılışların ardından, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Trabzon Akçaabat'ta halka seslendi. Gece gündüz, yaz kış demeden, memleketin her köşesini karış karış gezerek milletinin her koşulda yanında olan bir Reis-i Cumhurumuz var. Allah'ın izni ve milletinin sevgisiyle de memleketin daha pek çok noktasında yine milletiyle omuz omuza nice açılışlar gerçekleştirecek."