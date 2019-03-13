Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Beril Dedeoğlu İçin Başsağlığı Mesajı

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, taziye mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, taziye mesajı yayınladı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yayımladığı taziye mesajında, "Kıymetli insan, değerli hocam çok ama çok derin bir üzüntü duydum. Çalışkan ve üretken bir akademisyen, berrak bir zihin, samimi bir dosttu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Beyin Kanaması Sonucu Hastaneye Kaldırılan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Hayatını Kaybetti

Rusya, Türkiye ile Koordineli Şekilde İdlib'deki Hedeflere Hava Saldırısı Düzenledi

AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar

Meteoroloji'den Ülke Geneline Yağış Uyarısı! Hava Sıcaklıkları Düşecek