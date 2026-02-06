Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım Açıklaması

06.02.2026 12:17
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Deprem bölgesinde tarihimizin en kapsamlı yeniden imar ve kalkınma hamlesi hayata geçirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Deprem bölgesinde tarihimizin en kapsamlı yeniden imar ve kalkınma hamlesi hayata geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesin gönlünde derin izler bıraktığını belirtti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen bu büyük yıkımın aynı zamanda milletin dayanışma ruhunu, yardımlaşma bilincini ve yeniden ayağa kalkma azmini ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli ve kararlı liderliğinde devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş, afetin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tarihi bir seferberlik yürütülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın sahadaki güçlü iradesi, vizyonu ve takibi, hem kurumlara yön vermiş hem de milletimize moral olmuştur. Deprem bölgesinde tarihimizin en kapsamlı yeniden imar ve kalkınma hamlesi hayata geçirilmiştir."

Şehirlerin, modern altyapılar, sosyal donatı alanları ve çevreye duyarlı mimariyle buluşturulduğunu, tarihi alanlar ve yapıların yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Duran, "Bu büyük dönüşüm, yalnızca fiziki yapıları değil, milletimizin umudunu, huzurunu ve geleceğe olan güvenini de yeniden inşa etmiştir. Her yeni konut, devletimizin vatandaşına uzattığı güçlü elin, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve beraberliğinin bir sembolü haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle ve duayla yad ederek, "Yüce Allah'tan ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Burhanettin Duran, paylaşımında 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü için hazırlanan videoya da yer verdi.

6 Şubat 2023'te yaşanan depremin ve sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarının görüntülerinin yer aldığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretlerden kesitler paylaşıldı.

Asrın felaketinin ardından başlayan inşa ve ihya çalışmalarından görüntülerle devam eden videoda, depremzede vatandaşlarla yapılan röportajlardan kısa bölümlere de yer verildi.

Video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "'Hükümet bu enkazın altında acaba ne zaman kalacak?' umuduyla bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz." ifadesiyle son buluyor.

Kaynak: AA

Burhanettin Duran, Politika, Ekonomi, Deprem

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
