Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "(Irak'ın Kuzeyindeki Askeri Üs Saldırısı)...
1 saat önce
IHAAW234723-SIY/26-01-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "(Irak'ın kuzeyindeki askeri üs saldırısı) PKK'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik.
IHAAW234723-SIY/26-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, "( Irak
'ın kuzeyindeki askeri üs saldırısı) PKK
'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik. Tüm basın mensuplarını örgütün bu faaliyetleri hakkında dikkatli olmaya davet ediyor, PKK'lı teröristlerin geçmişte benzer taktiklere başvurduğunu hatırlatıyoruz" dedi. 26.01.2019 23: 47: 23 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:53 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Kuzey Irak'taki Üs Bölgesine Yapılan Saldırı Sonrası Kritik Görüşme
Kuzey Irak'ta Askeri Üssümüze Yapılan Saldırının Detayları Ortaya Çıktı: Saldırganlar Sivillerin Arasına Gizlendi
İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir 166 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu! İşte İsimler
Defne Samyeli, Sevgilisi Cem Yılmaz ile Uyurken Çekilen Fotoğrafını Paylaştı