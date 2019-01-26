Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "(Irak'ın Kuzeyindeki Askeri Üs Saldırısı)...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "(Irak'ın Kuzeyindeki Askeri Üs Saldırısı)...

1 saat önce

IHAAW234723-SIY/26-01-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "(Irak'ın kuzeyindeki askeri üs saldırısı) PKK'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
IHAAW234723-SIY/26-01-2019

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "( Irak'ın kuzeyindeki askeri üs saldırısı) PKK'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik. Tüm basın mensuplarını örgütün bu faaliyetleri hakkında dikkatli olmaya davet ediyor, PKK'lı teröristlerin geçmişte benzer taktiklere başvurduğunu hatırlatıyoruz" dedi. 26.01.2019 23: 47: 23 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

PKK, Fahrettin Altun, Irak, Politika
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